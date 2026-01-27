  • İSTANBUL
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, resmen apışıp kaldı! Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi
Gündem

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, resmen apışıp kaldı! Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Üniversite öğrencilerine kiraya verdiği dairesini geri alan ev sahibi kadının karşılaştığı manzara, sosyal medyada infiale yol açtı. Kiracıların borçlarını ödemeden kaçtığı iddia edilen eve giren talihsiz kadın, dairesinin harabeye döndüğünü görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Üniversite öğrencilerine kiraya verdiği dairesini geri alan ev sahibi kadının karşılaştığı manzara, sosyal medyada infiale yol açtı. Kiracıların borçlarını ödemeden kaçtığı iddia edilen eve giren talihsiz kadın, dairesinin harabeye döndüğünü görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

EV DEĞİL SANKİ ÇÖPLÜK: GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Evin her odasında büyük çaplı hasar tespit edilirken, özellikle banyodaki manzara kan dondurdu. Duşakabinin tamamen parçalandığını gören ev sahibi, kırılan parçaların ve duş demirlerinin bile sigara izmaritleriyle doldurulduğunu fark etti. Maddi hasarın boyutları karşısında ayakta durmakta zorlanan kadının yaşadığı o anlar, izleyenlerin yüreğini burktu.

 

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "BU BİR VİCDAN MESELESİ"

Evin içler acısı halini gösteren videolar kısa sürede viral olurken, binlerce kullanıcı ev sahibine destek mesajları yağdırdı. Birçok vatandaş, "Bu artık öğrenci evi değil, açıkça bir vandalizm" diyerek tepki gösterirken; mülk sahiplerinin yaşadığı benzer mağduriyetlerin hukuki olarak daha sert cezalandırılması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

bunlar öğrenci değil vahşi birer batı yobazı bunlar değil insan hayvan bile olamaz kedi hayvankaen pisledikten sonra ayaklarıyla piliğinin üstünü örter toprakla demekki bu tipler bir kedikadar hayvan bile değiller çok görmüyoruz konuşmaya başladılarmı insanlığı medeniyyeti kimseye bırakmazlar işte bu onların insanlığıda medeniyyetide
