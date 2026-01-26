  • İSTANBUL
Kandil'den Türkiye'ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdit etmeye başladı. “Evindar Ararat” kod adlı Belgüzar Dumlu isimli kadın terörist, “Türkiye de dağılır, dünya da dağılır” diyerek hadsiz sözler sarf etti.

Kandil'de yuvalanan terör elebaşıları, Suriye'de SDG/YPG maskesi altında yaşadıkları hezimetin acısını Türkiye’ye saldırarak çıkarmaya çalışıyor. Kandil'in kadın teröristlerinde Belgüzar Dumlu, Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar yaptı.

ABD, İsrail ve Batılı koalisyonun himayesinde harita değiştirmeye kalkan Kandil baronları, Suriye ordusunun 13-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı harekatın şokunu yaşıyor.

Suriye PKK’sının Şam yönetimiyle entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına engel olan Kandil’deki teröristler, Suriye ordusunun SDG/YPG’yi paramparça ettiği son süpürme harekatının acısıyla Türkiye’yi hedef almaya devam ediyor.

Münfesih terör örgütü PKK/PAJK’ın sözde koordinasyon üyesi “Evindar Ararat” kod adlı Belgüzar Dumlu, Kandil’den yaptığı açıklamayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve milletini hedef aldı.

Ağrı Dağı’nın Ermenice’deki ismi Ararat’ı kendisine soyadı olarak seçen Belgüzar Dumlu, bölücü emellerini gizlemek amacıyla Türkiye aleyhine kara propaganda ifadelerini sıraladı.

KİRLİ AĞIZDAN KANLI PROPAGANDA

Konuşmasının beş noktasında Türkiye'yi hedef alan terör elebaşısı Dumlu, Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasına yönelik harekatları “Kürt halkına karşı geliştirilen kirli plan” olarak nitelendirdiği konuşmasında, bu planın başını Türk devletinin çektiğini söyledi.

Dumlu, Türkiye’nin tanınmış Suriye hükümetine verdiği desteği çarpıtarak, Türkiye’nin feshedilmiş HTŞ ve benzeri yapılar üzerinden “DAİŞ zihniyetini meşrulaştırmak istediği” yalanını ortaya attı.

Bölgedeki çatışmaların ve operasyonların ana sorumlusu olarak Türkiye’yi ilan eden terörist Dumlu, “Bu savaşın başını Türk devleti çekiyor, işbirlikçileri de koalisyon güçleri ve uluslararası güçlerdir.” dedi.

Türk medyasını hedef alan terörist Evindar Ararat, Türk basınının özel savaş yürüttüğünü iddia ederek, “Çok kirli bir özel savaş yürütülüyor. Başta da Türk basını ve Arap devletleri basını tarafından çok çetin bir özel savaş yürütülüyor. Rojava Devrimi’nin kazanımlarını, Kürt halkının, Kürt kadınlarının ve Kürt savaşçılarının umudunu, iradesini boşa düşürmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DAĞILIR' TEHDİDİ

Terör örgütü elebaşısı, Suriye’deki terör koridorunun engellendiği takdirde “Türkiye’nin de dağılacağı” şeklinde hadsiz tehditler savurdu. Suriye’yi bölme emellerinin terminolojik ifadesi yapılan ‘Rojova’ kavramını kullanan Ararat, “Eğer Rojava yenilgiye uğrarsa Ortadoğu da yenilgiye uğrar. Eğer DAİŞ zihniyeti egemen olursa Irak da dağılır, Türkiye de dağılır, dünya da dağılır.” sözlerini sarf etti.

Türkiye’yi “soykırımla” suçlayacak kadar ileri giden Kandil’in terör baronu, “savaş suçlarıyla” itham ettiği Ankara’nın “uluslararası güçlere öncülük ettiğini” söyleyecek kadar tuhaf söylemlerde bulundu. Evindar Ararat kod Belgüzar Dumlu, “Çok kirli bir plan var. Uluslararası güçler bu planın ortaklarıdır, onlar bu planı yürütüyor, başını da Türk devleti çekiyor. Bu yüzden Türk devletinin soykırım siyasetinin teşhir edilmesi, hegemonik güçlerin savaş suçlarını reva gören siyasetini daha fazla teşhir etmeliyiz. Basını, sosyal medyayı kullanmalıyız, dostlarımızı, komşularımızı harekete geçirmeliyiz, uyarmalıyız, bilgi vermeliyiz ve bu Kürt halkına karşı yürütülen bu soykırım savaşına herkesi harekete geçirmeliyiz.” diye konuştu.

