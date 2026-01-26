  • İSTANBUL
Ankara’da kritik Hamas zirvesi! Hakan Fidan’dan Gazze mesajı

Gazze’de ikinci aşama için kritik süreç başlarken Ankara’da dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara’da bir araya geldi.

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

 

Diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımı

Fidan, Türkiye'nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.

