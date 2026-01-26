  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gazeteci Sedef Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, "Toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulunmuştu.

 

Sedef Kabaş kimdir?

CHP’nin ‘akıl’ hocası Kabaş CHP’lilere “yalan” eğitimi verdiği videosuyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Sedef Kabaş, TELE1 TV'de katıldığı programda söylediği sarfettiği sözler nedeniyle yoğun eleştirilmişti.

Peki Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Sedef Kabaş biyografi.

1970 Londra doğumlu Sedef Kabaş, 1992 yılında Boğaziçi Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden en yüksek derece ile mezun oldu.

Kazandığı Fulbright bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi’nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Marmara Ü. Genel Gazetecilik Bölümü’nden ““Dünya ve Türk Basınında, Röportaj ve Söyleşi Geleneği”” üzerine yazdığı tezi ile 2006 yılında doktora derecesi aldı. İstanbul Akademi, Pera İstanbul, Bahçeşehir Ü., Kültür Ü., ve Kadir Has Ü.’ de “Medya İlişkileri”, “Diksiyon, Etkili Ses ve Beden Dili”, “Sunum Becerileri”, “Röportaj Teknikleri” ve “Etkili Haber Yazımı” üzerine (2001-2011) dersler verdi.

 

 

1
Yorumlar

Vatandaş

Sahtekar yalan makinası sedefe dikkat yine kelepçelenmiş gibi aşağılık algı yapmasin.insanlığın yüz karası karakterlerden biri.
