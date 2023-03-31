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Aktüel İtalya’da grev! THY bazı seferleri iptal etti
Aktüel

İtalya’da grev! THY bazı seferleri iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-03-31 22:23:00 -
İtalya’da grev! THY bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

İtalya’da yapılacak olan ulusal grev nedeniyle THY, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan Bologna, Venedik ve Milano seferlerini iptal etti.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK1323 İstanbul-Bologna,TK1324 Bologna-İstanbul,TK1871 İstanbul-Venedik,TK1872 Venedik-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896 Milano-İstanbul uçuşları yapılamayacak.

 

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