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İtalya'da facia! Uçak ile helikopter çarpıştı

İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

25 Ocak 2019 Cuma 21:16
İtalya'da facia! Uçak ile helikopter çarpıştı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

Kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:16
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