İtalya'da ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 12,8 ile beklenenden fazla küçüldü

ROMA (AA) - İtalya'da ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde, beklentilerin üstünde, yüzde 12,8 daraldı.



İtalya Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ISTAT) nihai verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,8 küçüldü.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 12,4 daralması yönündeydi. ISTAT da 31 Temmuz'da öncü verilerle GSYH'nın ikinci çeyrekte yüzde 12,4 daraldığını açıklamıştı.



Avro Bölgesi'nin Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü büyük ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5,5'lik daralma yaşamıştı.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 26,4 ve ithalat 20,5 düştü. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 8,7 ve genel sabit yatırımlar yüzde 14,9 düşüş gösterdi.



İkinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH daralması yüzde 17,3'den yüzde 17,7'ye revize edildi.



İtalya hükümeti, ekonominin bu yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 8 daralmasını öngörürken, bunun daha da aşağı çekilmesi bekleniyor.



AB Komisyonu ise bu yıl İtalya'nın GSYH'sinin 11,2 daralacağını öngörüyor.