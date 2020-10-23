  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da artan Kovid-19 vakaları "sıkı karantina" tartışmalarına hız kazandırdı
Aktüel

İtalya'da artan Kovid-19 vakaları "sıkı karantina" tartışmalarına hız kazandırdı

100'ü aşkın bilim insanı, artan vakalara karşın daha sıkı önlemler alınması için devletin zirvesine mektup yazdı - Başbakan Giuseppe Conte: - "İkinci kez genel bir tecritten kaçınmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:48:44 -
İtalya'da artan Kovid-19 vakaları "sıkı karantina" tartışmalarına hız kazandırdı

ROMA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının son haftalarda hızla arttığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, genel bir karantinadan kaçınmaları gerektiğini söylerken, bilim insanları daha sıkı önlemler alınması için çağrıda bulundu.

Ülkede, dün kaydedilen 16 bin 79 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmasının ardından salgının hızlı şekilde yayılması endişe ve önlemlerle ilişkili tartışmalara yol açtı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, aralarında ülkenin önde gelen bilim insanlarının da bulunduğu 100'ü aşkın akademisyen, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte'ye bir mektup yazarak, enfeksiyonun hızla yayılmasının önüne geçmek için daha sert tedbirler getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde ilerleyen günlerde yüzlerce ölümün olabileceğini savundu.

Bilim insanları mektuplarında, durumun endişe verici ve acil bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik gereksinimlere yönelik kaygılar yerini enfeksiyonun yayılmasına karşılık İtalyan anayasasında da belirtildiği üzere bireysel ve toplum sağlığını korumaya bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

En çok vaka artışı görülen ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamasını bugünden itibaren başlatacak olan Campania Bölgesi’nin başkanı Vincenzo De Luca da kısa süreli de olsa tüm ülke genelinde yeniden sıkı karantina gerektiğini söyledi.

- Başbakan Conte genel karantinaya karşı

Başbakan Conte ise bugün işçi ve emek festivali organizasyonuna gönderdiği video mesajında, salgının ilk dalgasında elde ettikleri tecrübelere işaret etti ve "Bugünlerde gördüğümüz, salgındaki yükselişe yönelik artan endişeyi paylaşıyorum. Halen salgın durumundayız, dikkatimizi yüksek tutmalıyız. Geçen bahar aylarında kazandığımız güçlü deneyimle, üretim ve çalışma faaliyetlerinin durdurulmasından, okul ve kamu dairelerinin kapatılmasından kaçınarak yayılmayı kontrol altına almalıyız. İkinci kez genel bir tecritten kaçınmalıyız." diye konuştu.

Conte, hükümetin gerekirse duruma hemen müdahale etmek için de hazır olduğunu ifade etti.

Ülkede birinci dalgada olduğu gibi ikinci dalgada da en çok vaka görülen Lombardiya Bölgesi'nin başkanı Attilio Fontana da ulusal çapta bir karantinadan kaçınmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi.

Bu arada, La Repubblica gazetesinde bugün çıkan bir haberde, Başbakan’ın bölgesel düzeyde alınan önlemlerin günlük vaka seyrindeki gidişatını 10 gün boyunca gözlemleyip buna göre halen ihtiyaç olması durumunda, mart-nisan dönemine göre biraz daha hafif bir karantinaya gitmeyi değerlendirebileceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın
Dünya

Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın

Türkiye'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e tepki gösteren Türkiye'nin Washi..
Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar
Dünya

Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden, son kez TV ekranında karşı k..
Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”
Siyaset

Canlı yayında Mustafa Sarıgül bombası! “İlk kez karşı çıkmadı”

Gazeteci Hadi Özışık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile arasındaki diyaloğu anlattı. Sarıgül'e parti kuracağı iddiasını sorduğ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay