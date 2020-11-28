  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İtalya'da ağır bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

İtalya'da ağır bilanço! Son 24 saatte...

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 686 artarak 54 bin 363'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:39:00 -
İtalya'da ağır bilanço! Son 24 saatte...

Sağlık Bakanlığının günlük verilerine göre, son 24 saatte 26 bin 323 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye ulaştı.

Aktif vaka sayısı 789 bin 308'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 762'ye geriledi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 686 artarak 54 bin 363'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 214 artışla 720 bin 861 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Silvio Brusaferro, bugün yaptığı açıklamada, "Salgın verileri iyiye gidiyor ancak kesinlikle tedbirleri yavaşlatmamalı ve rahatlığa kapılmamalıyız." dedi.

Brusaferro, vaka eğrisinin düzleşmeye başladığını belirterek, "Fiziksel etkileşimleri ve kümelenme fırsatlarını büyük ölçüde azaltmaya devam etmeliyiz." diye konuştu. Brusaferro, yaklaşan Noel'de geniş aile buluşmaları ya da tatilleri hayal etmenin zor olduğunu kaydetti.

Üç bölge "yüksek riskli" kategoriden çıkacak

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzalayacağı kararla, yarından itibaren Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgelerinin risk seviyeleri, kırmızı ile anılan yüksek riskli kategoriden, orta-yüksek riski ifade eden turuncu kategoriye geçirilecek.

Turuncu kategoride bulunan Ligurya ve Sicilya ise sarı renkle gösterilen "orta riskli" gruba dahil edilecek. İtalya'da hükümet, kasım ayı başında salgında ikinci dalga nedeniyle ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini yürürlüğe koymuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışm..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişmenin ardından İngiltere'den koronavirüs aşısı kararı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişmenin ardından İngiltere'den koronavirüs aşısı kararı

İngilitere'de Astrazeneca-Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının sadece yüzde 70 etkili olması ve dozajında hata y..
Aşı güven vermiyor! Dikkat çeken oran: Halkı ikna etmeye çalışıyorlar!
Dünya

Aşı güven vermiyor! Dikkat çeken oran: Halkı ikna etmeye çalışıyorlar!

Corona virüsü salgınında can kaybının hızla arttığı ABD’de pandemi yorgunluğu yaşayan halkın yarısı aşıya güvenle yaklaşmıyor. ..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay