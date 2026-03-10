  • İSTANBUL
Dünya İtalya'da 5,9 büyüklüğünde deprem!
İtalya'da 5,9 büyüklüğünde deprem!

İtalya'nın batısındaki Capri Adası açıklarında gece saatlerinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem nedeniyle şuana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.

İtalya’da deprem korkusu yaşandı. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, Capri Adası'nın batısında yerin 414 kilometre derinliğinde yerel saatle 00.03 (TSİ 02.03) sularında 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin oldukça derin bir noktada gerçekleşmesi sebebiyle bölge üzerindeki etkisinin daha az olduğu, buna rağmen ülke genelinde hissedildiği aktarıldı.

Söz konusu sarsıntının, bu coğrafi bölge için nadir görülen bir hadise olduğu vurgulanırken, İtalya'da genellikle kaydedilen depremlere nazaran çok daha derin bir noktada yaşandığı ifade edildi.

İtalyan basınında da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar kaydedilmediği belirtildi.

