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İtalya Serie A ekibi Burak Yılmaz için geliyor! İşte detaylar

İtalya Serie A takımlarından Lecce'nin Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz için tekrardan girişimlerde bulunacağı belirtildi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:52
İtalya Serie A ekibi Burak Yılmaz için geliyor! İşte detaylar

Fabio Liverani ile Serie A kadrosu oluşturmaya çalışan Lecce’de Burak Yılmaz sevdası bitmiyor. Forvet hattına Lapadula takviyesi yapmasına rağmen tecrübeli golcünün yanına iyi bir partner arayan sarı kırmızılı kulübün listesinde 2 futbolcunun olduğu ortaya çıkarken, bu isimlerden birisinin Burak Yılmaz olması dikkatlerden kaçmadı.

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Lecce’de ilk hedef Burak Yılmaz gibi görünürken, listedeki diğer futbolcunun Simone Zaza olduğu belirtildi. 33 yaşındaki klas futbolcu için Beşiktaş’a 1,5 milyon Euro teklif eden ve önümüzdeki günlerde yeniden İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanan İtalyan yöneticilerin Başkan Fikret Orman’la masaya oturacağı öğrenilirken, Lecce’nin Burak transferini bitirir bitirmez santrafor arayışlarını sonlandıracağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:52
  1. İstanbul
  2. Burak Yılmaz
  3. Beşiktaş
  4. Lecce
  5. İtalya Serie A

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