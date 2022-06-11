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Spor İtalya şampiyonunun gözü Fener'in yıldızında!
Spor

İtalya şampiyonunun gözü Fener'in yıldızında!

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan'a transfer etmek istediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:15:00 -
İtalya şampiyonunun gözü Fener'in yıldızında!

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan'a transfer etmek istediği öne sürüldü.

İtalya Serie A'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Milan transfer çalışmalarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Milan, Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

Serie A devinde Alessio Romagnoli'nin sözleşmesi sona erdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi. Paolo Maldini'nin savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Maldini istiyor
Milan ve İtalya futbolunun efsane savunmacılarından Paolo Maldini, Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi gözüne kestirdi.

Milan sportif direktörü, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. İtalya'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Devler Ligi'nde de eski günlerine dönmenin peşinde.

Bu nedenle savunma hattının güçlendirilmesi gerekiyor. Paolo Maldini'nin kulübün scout ekibinden aldığı rapor ve kendi izlenimleri doğrultusunda Kim'i beğendiği öğrenildi.

Listede ilk sırada
Maldini'nin, Milan'ın teknik ekibiyle de görüşmeler yaptığı ve hazırlanan transfer listesinde ilk sıralarda Kim Min Jae'nin geldiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin şu an olmazsa olmazları arasında yer alan 24 yaşındaki stoper için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.

Öte yandan Çizme basınında Napoli'nin de Kim Min Jae'yi izlediği yazıldı.

40 maça çıktı, taraftarın sevgilisi oldu
Sarı-lacivertli kulübün Vitor Pereira'nın transfer raporu doğrultusunda kadrosuna kattığı Kim Min Jae takımın vazgeçilmezi oldu.

Güney Koreli savunmacı geçtiğimiz sezon 40 müsabakaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerin 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min Jae'nin sözleşmesi 2025'te sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.


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