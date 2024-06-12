  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Blinken Hamas'ı hedef aldı! Ateşkese istedikleri haliyle 'evet' dememişler

DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Bayram ağzı işsiz bıraktılar

MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız

6 katlı binanın çatı katında çıkan yangında binayı duman kapladı: 20 kişi ölümden döndü

Türk savunma sanayiide bir ilk! Bu kez başka ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı... NATO ve AB üyesi

Akaryakıt fiyatları: Benzine, motorine zam, indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

O ilimizde Cemevi belediyeye devredildi, sosyal medyadan tepki yağdı: İşin gerçeği başka çıktı

Otomotiv devi fabrikasını kapatma kararı aldı

Bu ülkede seçmenin yarısından fazlası sandığa gitmeyecek: Seçmenler 28 Haziran’da sandık başına gidiyor… Peki; seçilen kimi temsil edecek?

Buket Özgünlü Boyacı’da yok yok! 'Köpek Velisi' aile boyu ihya olmuş
list-style-type: decimal;
Dünya İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu!
Dünya

İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:59:00 - 2024-06-13 00:07:12

İtalya parlamentosunda görüşülen bir kanun teklifinde milletvekilleri yumruklu kavgaya tutuştu.

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

Yumruklu saldırıya uğradı

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalye ile meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi
İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi

Dünya

İşte 'özgürlükler ülkesi' Fransa'nın Filistin'e bakışı! Meclis'te bayrak krizi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı
İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı

Gündem

İsrail vahşeti Batı'yı da harekete geçirdi! İtalya Meclisi'nde Filistin bayrakları açıldı

Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında muhalif milletvekili Filistin bayrağı açtı
Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında muhalif milletvekili Filistin bayrağı açtı

Dünya

Fransa meclisinde: Kabine toplantısı sırasında muhalif milletvekili Filistin bayrağı açtı

Son dakika! Fransa'da ibre tersine döndü Macron Meclis'i feshetti
Son dakika! Fransa'da ibre tersine döndü Macron Meclis'i feshetti

Dünya

Son dakika! Fransa'da ibre tersine döndü Macron Meclis'i feshetti

Meclis, soykırım suçunu işleyenleri cezasız bırakmamalı! HÜDA PAR'dan, o alçaklara karşı flaş teklif
Meclis, soykırım suçunu işleyenleri cezasız bırakmamalı! HÜDA PAR'dan, o alçaklara karşı flaş teklif

Medya

Meclis, soykırım suçunu işleyenleri cezasız bırakmamalı! HÜDA PAR'dan, o alçaklara karşı flaş teklif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23