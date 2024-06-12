İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu!
İtalya parlamentosunda görüşülen bir kanun teklifinde milletvekilleri yumruklu kavgaya tutuştu.
İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.
Yumruklu saldırıya uğradı
Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno’ya yumrukla saldırdı.
Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalye ile meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.