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Spor İtalya maçı öncesi A Milli Takım 3 şiddetli deprem
Spor

İtalya maçı öncesi A Milli Takım 3 şiddetli deprem

Hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 19:18:00 -
İtalya maçı öncesi A Milli Takım 3 şiddetli deprem

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan A Milli Takım, Kuzey Makedonya'ya yenilen İtalya ile hazırlık maçında karşılaşacak. Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele öncesi Ay-Yıldızlı ekipte 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

4 futbolcu İtalya karşısında yok

TRT Spor'un haberine göre; sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı. Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.

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