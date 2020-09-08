  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
Aktüel

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:28:32 -
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Di Maio ile Maas'ın Libya ve Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili "faydalı bir fikir alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Ayrıca İtalyan bakan, bu sabah İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile Milano’da bir araya gelmişti. İki bakan, Libya’da siyasi çözüm çağrısında bulunurken, Di Maio, Doğu Akdeniz’deki durumdan endişe duyulduğunu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliğinin tansiyonu düşürmek için taraflarla diyaloğu başlatma fikrini paylaştıklarını kaydetmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan skandal ‘Fahrettin Koca’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı dünya tarafında ayakta alkışlanan mücadelesini lek..
Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi
Siyaset

Erdoğan 'gerekirse çıkarız demişti! Kritik karar verildi

AK Parti’nin tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmanın detaylarına ulaşıldı. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ..
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı