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Spor İtalya basını açıkladı! 2 Türk dev takım karşı karşıya geldi
Spor

İtalya basını açıkladı! 2 Türk dev takım karşı karşıya geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:49:00 -
İtalya basını açıkladı! 2 Türk dev takım karşı karşıya geldi

Fenerbahçe ile Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için harekete geçti. İtalyan basını, iki kulübün de Serie A ekibiyle temasa geçtiğinin altını çizdi.

Ligde son haftalara girilirken, şampiyonluğun iki adayı Fenerbahçe ile Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Ancak iki ezeli rakip, geçmiş dönemde olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya geldi. O isim ise Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür... İtalyan basını, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın 24 yaşındaki sağ bek için Serie A temsilcisine teklifte bulunduğunu duyurdu. Haberlerde şu ifadelere yer verildi: "İki Türk devi bu kez saha dışında karşı karşıya geldi ve Mert Müldür için mücadeleye başladı.

Rekabet Sassuolo'ya yarar

Türk sağ bek, 2019-20'den bu yana Sassuolo için oynuyor ama bu sezon pek görev yapamadı. Buna rağmen bu yana Sassuolo için oynuyor ama bu sezon pek görev yapamadı. Buna rağmen bu yana Sassuolo için oynuyor ama bu sezon pek görev yapamadı. Buna rağmen Türk futbolunun iki büyük kulübü onu almak için yarışa tutundu. Yaz aylarında Sassuolo'da istediği şansı bulamayan Mert Müldür'ün iki kulüpten birine transfer olması muhtemel. Çünkü sözleşmesi gelecek sezon bitecek ve Sassuolo oyuncudan para kazanmayı amaçlıyor." İtalyanlar, iki kulübün bu transfer yarışından Sassuolo'nun kazançlı çıkacağının da altını çizdi. Sacha Boey'i satmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Mert'i Fransız yıldızın yerine, F.Bahçe de Osayi'nin yerine düşünüyor.

Sadece 2 maçta 52 dakika

Her iki takımın da Mert'te ısrarcı olmasının ana sebebi; önümüzdeki sezon da uygulanacak olan 8+3 kuralı. Galatasaray, Mert Müldür'ün sağ bekin yanı sıra solda da sağ bekin yanı sıra solda da oynayabilmesinden dolayı oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Fenerbahçe de hem yerli kontenjanını güçlendirmek hem de alternatifli bir kadro oluşturmak için 24 yaşındaki sağ beki transfer etmeyi planlıyor. Bu sezon Sassuolo'da Teknik Direktör Alessio Dionisi tarafından ikinci plana atılan 24 yaşındaki futbolcu, 1 Serie A ve 1 de İtalya Kupası maçında forma giydi. Mert Müldür, toplamda 52 dakika sahada kalabildi.

Akşam Gazetesi
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