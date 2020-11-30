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Gündem İşyerleri kapatılacak mı?
Gündem

İşyerleri kapatılacak mı?

İşyerleri kapatılacak mı? sorusu Nisan ayında alınan iş yeri kapatma kararlarından sonra vaka sayılarının tekrar yükselmesi ile tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, işyerleri kapatılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:05:00 -
İşyerleri kapatılacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın tedbir kararına uymayan 187 işyeri tekrar kapatılırken, bunlardan 150 işyerine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

İşyerleri kapatılacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliğine gönderilen “Koronavirüs Tedbirleri” genelgesi kapsamında 15-18 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.

Erdoğan, "Lokanta, berber, düğün salonu, yüzme salonu, tiyatro, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir" demişti. Peki, tüm işyerleri için kapatma kararı gelecek mi?

Bilim Kurulu tavsiye kararları Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine, yeni kısıtlamaları da gündemine alacak.Hangi kararların alınacağı önümüzdeki dakikalarda Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine, yeni kısıtlamaları da gündemine alacak.

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