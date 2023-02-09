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Gündem İsviçre’nin ünlü bankası batıyor! Net zararını açıkladı
Gündem

İsviçre’nin ünlü bankası batıyor! Net zararını açıkladı

Credit Suisse 2022 4. çeyrek bilançosunda 1,32 milyar İsviçre frangı net zarar açıkladı. Tahminlerden daha kötü gelen üç aylık sonuç, İsviçreli borç verenin tam yıllık zararını 7,3 milyar İsviçre frangına çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 11:15:00 -
İsviçre’nin ünlü bankası batıyor! Net zararını açıkladı

Credit Suisse Group'un zararı 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İsviçre'nin ikinci büyük bankası olan Credit Suisse, 2022'nin son çeyreğinde 1,39 milyar İsviçre frangı zarar etti. Analistler ise 1,34 milyar İsviçre frangı zarar bekliyorlardı.

2022 yılının tamamında ise Credit Suisse'nin zararı 7,29 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı.

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