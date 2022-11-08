İsviçreli şirket duyurdu: Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz

Bentour Reisen CEO'su Deniz Uğur bu yıl çok güzel bir sene geçirdiklerini söyledi.

2019 yılı rakamlarına göre 2022'de yüzde 40 artış sağladıklarını belirten Uğur, " En iyi seneden çok daha iyi bir sezon geçirdik'' dedi.

Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'dan bu yıl Türkiye'ye 170 bin turist getirdiklerine işaret eden Deniz Uğur, şunları söyledi: ''2023 yılında hedefimiz 200 bin paxı yakalamak. 2023 yılında da 2022 yılına göre yüzde 20'lik bir artışı yakalayacağımıza inanıyorum. Ancak bizim için sayı çok önemli değil. Amacımız kaliteli müşterileri Türkiye'ye getirmek. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Türkiye'deki otellerimiz dünya standartlarına göre çok iyi. Sunexpress gibi çok iyi bir partnerimiz var.

Bentour Reisen'in Antalya'da kendine ait bir merkez binasının olacağını vurgulayan Deniz Uğur, ''Bentour Reisen olarak Antalya'da merkez ofisimizi açacağız. Havaalanı Turizm yolu üzerinde inşaatı devam eden kendi binamızda hizmet vereceğiz. Bina 6 katlı olacak. Antalya'daki operasyonlarımız bu ana binadan devam edecek'' diye sözlerini tamamladı.(Turizmdays)