  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin Venezuela haydutluğuna Türkiye'den sert tepki: Biz bu savaşın tarafıyız! Katil Amerika defol

ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışmaya yol açtı! Yürürken ağzından tek bir cümle çıktı

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

CHP’lilerin çocukları Avrupa’ya kapak attılar

İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler

CHP İl Başkanı Ümit Erkol’un eli izmirli garibanın cebinde! Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler!

Kritik minerallerde kontrol Çin’de! Türkiye dahil birçok ülkede fabrikalar durabilir

İşin bu boyutunu kimse konuşmuyor! ABD Venezuela saldırısında bakın kaç kişiyi katletti

Türkiye ekonomisi küresel türbülanstan ihracat rekoru ile çıktı: Sanayi sektörü tarihe geçti!

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi
Dünya İsviçre'de yılbaşı kutlaması kabusa dönmüştü! Türk vatandaşı detayı...
Dünya

İsviçre'de yılbaşı kutlaması kabusa dönmüştü! Türk vatandaşı detayı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsviçre'de yılbaşı kutlaması kabusa dönmüştü! Türk vatandaşı detayı...

İsviçre’nin dünyaca ünlü Crans-Montana Kayak Merkezi’nde bulunan bir barda, yılbaşı gecesi meydana gelen ve dünyayı dehşete düşüren yangın faciasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. En az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin ise yaralandığı olayla ilgili yürütülen titiz kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitirenler arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu resmen açıklandı.

İsviçre yeni yıla facia haberiyle girmişti. Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda yapılan yılbaşı kutlaması sırası çıkan yangında en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

 

"PATLAMAYA YOL AÇAN GENİŞ ÇAPLI YANGIN"

Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an “patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın” ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

 

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı.

Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

 

2 İŞLETMECİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Ayrıca, İsviçre medyasının haberien göre ynagının çıktığı barın 2 işletmecisi hakkında kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

 

1 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan facia aile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre hayatını kaybeden 16 kişinin kimliğinin belirlendi. Hayatını kaybedenlerden 1 kişinin ise Türk olduğu öğrenildi. 10 İsviçre, 2 İtalyan, 1 İtalyan-BAE, 1 Rumen ve 1 Fransız vatandaşın da hayatını kaybettiği aktarıldı. Öte yandan diğer kişilerin de kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama
Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama

Dünya

Felaket boyutunda! İsviçre’den Gazze için dikkat çeken açıklama

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Dünya

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23