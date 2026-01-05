Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genel anlamda savunma hattından pek memnun değil. Takviye yapılacak bölgelerden biri de sol bek... Listede Brezilya ekibi Vasco'nun formasını giyen Lucas Piton da bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi var. Oyuncunun tahmini piyasa değeri ise 7 milyon euro civarında... Corinthians altyapısından yetişen Piton, kariyerinde hiç Brezilya dışına çıkmadı. Şu anda bir sakatlık problemi de var. Ancak kısa süre içinde sahalara dönebileceği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, bu transfer için tanıdık bir isme yöneldi.