Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...

Kaliteli bir sol bek arayan Beşiktaş'ın listesinde Vasco Kulübü'nden Lucas Piton da bulunuyor. Kartal, eski futbolcularından Josef de Souza'yı bu transfer için aracı yaptı!

#1
Foto - Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genel anlamda savunma hattından pek memnun değil. Takviye yapılacak bölgelerden biri de sol bek... Listede Brezilya ekibi Vasco'nun formasını giyen Lucas Piton da bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi var. Oyuncunun tahmini piyasa değeri ise 7 milyon euro civarında... Corinthians altyapısından yetişen Piton, kariyerinde hiç Brezilya dışına çıkmadı. Şu anda bir sakatlık problemi de var. Ancak kısa süre içinde sahalara dönebileceği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, bu transfer için tanıdık bir isme yöneldi.

#2
Foto - Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...

Bir dönem Siyah-Beyazlı formayı giyen Josef de Souza'dan, Piton'la fikir alışverişinde bulunması istendi... İddiaya göre; bu görüşmede hem oyuncunun transfere bakışı hem de maddi şartları öğrenilecek. Kartal şu anda Vasco'ya resmi bir teklif yapmadı.

#3
Foto - Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...

Siyah-Beyazlı ekibin listesinde farklı isimler de bulunuyor.

#4
Foto - Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...

Beşiktaş bütün seçeneklerin durumunu sorguladıktan sonra kararını verecek. Piton, Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalyan vatandaşı... Çifte pasaporta sahip... Oyuncunun maçlarının izlendiği ve performansının beğenildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
