THY'den gökyüzünde dev fırsat! Yurt içi biletleri 1049 TL'den satışa çıktı
THY'den gökyüzünde dev fırsat! Yurt içi biletleri 1049 TL'den satışa çıktı

THY'den gökyüzünde dev fırsat! Yurt içi biletleri 1049 TL'den satışa çıktı

Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılının ilk büyük yurt içi uçak bileti kampanyasını başlattı. Seyahatseverleri heyecanlandıran duyuruya göre; bugün ve yarın (5–6 Ocak 2026) satın alınacak biletlerle, kış ve bahar aylarında çok uygun fiyatlarla uçmak mümkün olacak.

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi tek yön uçuşlarda 1049 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 1049 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.

 

101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

