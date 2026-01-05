TEM'de Kandıra geçişlerine "SGS" ayarı! Sürücüler dikkat: Otoyol girişi değişti, trafik kontrollü yollardan akıyor!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nda Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde, Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli, her iki yöndeki tüplerinde yapılan yangın algılama, söndürme ve havalandırma sistemleri kontrol çalışması dolayısıyla saat 16.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşım, aynı yöndeki eski Zigana Geçidi yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman devlet yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli şekilde sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, tek istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.