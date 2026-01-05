  • İSTANBUL
Son Haberler

Muğla’da zehir tacirlerine darbe: 2025 yılı uyuşturucu bilançosu nefes kesti

Bakırhan, HADEP’in kurucusu Bozlak’ın kabrini ziyaret etti! 21’inci yüzyıl Kürt yüzyılı olacak

CHP’liler sunucunun üzerine yürüdü: En başta neden anmadın! Sarıkamış anmasında Mustafa Kemal kavgası

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Yerel TEM'de Kandıra geçişlerine "SGS" ayarı! Sürücüler dikkat: Otoyol girişi değişti, trafik kontrollü yollardan akıyor!
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk ulaşım bültenini yayımlayarak sürücüleri TEM Otoyolu üzerindeki kritik bir çalışma hakkında uyardı. Kandıra Ücret Toplama İstasyonu’nda başlatılan "Serbest Geçiş Sistemi" (SGS) dönüşüm çalışmaları nedeniyle, gişeler bölgesinde trafik akışı geçici olarak yeniden düzenlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nda Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerinde, Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli, her iki yöndeki tüplerinde yapılan yangın algılama, söndürme ve havalandırma sistemleri kontrol çalışması dolayısıyla saat 16.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşım, aynı yöndeki eski Zigana Geçidi yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman devlet yolunun 58-59. kilometrelerinde Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Gölbaşı-Adıyaman istikametinden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli şekilde sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı, tek istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

