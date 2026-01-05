  • İSTANBUL
Ukrayna'da barış olmazsa ne olacak? Zelenskiy planını açıkladı
Dünya

Ukrayna'da barış olmazsa ne olacak? Zelenskiy planını açıkladı

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Ukrayna'da barış olmazsa ne olacak? Zelenskiy planını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış diplomasisinin sonuç vermemesi halinde ülkesinin “daha aktif bir savunma” stratejisine geçmeye hazırlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy gece paylaştığı görüntülü mesajında savaşı bitirmek için devam eden barış görüşmeleri hakkında konuştu.

Ukrayna Bakanlar Kurulunda görev değişikliğinin sürmesi gerektiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, konuyu Başbakan Yuliya Sviridenko ile ele aldığını aktardı. Zelenskiy, "Değişikliklerin devam etmesi önemlidir." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca ülkesinin Dnipropetrovsk, Vinnitsa, Ternopil, Poltava ile Çernivtsi bölgelerinin askeri idaresi başkanlarını (vali) da değiştireceklerini bildirdi.

Savaşın sona ermesini "yaklaştırmak" için barış görüşmelerini sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta diplomasi için şimdiden hazırlık yapıyoruz ve Avrupa'da toplantılarımız olacak. Ukrayna, gelecekteki gelişmeler için her iki seçeneğe de hazırlanacak. Yürüttüğümüz diplomasi veya müttefiklerimizden Rusya'ya yönelik baskının yetersiz kalması durumunda daha aktif bir savunma."

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DURGUN SEYREDİYOR

Ukrayna yönetimi, son aylarda Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü diplomatik görüşmelerde, savaşın sona erdirilmesi için “güvenlik garantileri ve adil barış” ilkeleri üzerinde ısrar ediyor.
Ancak Moskova’nın koşulsuz ateşkes çağrılarını reddetmesi, görüşmelerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Zelenskiy’nin “aktif savunma” vurgusu, Kiev yönetiminin diplomasiye rağmen sahada yeni bir askeri hazırlık dönemine girdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

