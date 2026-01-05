  • İSTANBUL
MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon
Gündem

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

İstanbul’da FETÖ'ye yönelik MİT ile emniyet birimlerince yürütülen çalışma kapsamında, örgüt mensuplarının “gaybubet evi” olarak kullandığı hücre eve operasyon düzenlendiği, operasyonda saklandıkları adreste yakalanan 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerle ilgili yapılan incelemede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, FETÖ üyelerinin yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" tanımlı hücre evlerinde kaldıklarını belirledi. Örgüt üyelerinin, adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, FETÖ’nün hücre evi olarak kullandığı birden fazla adrese zincirleme operasyon düzenledi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

 

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, sahte kimlik kullandıkları, örgüte müzahir kişilerin adlarına ev kiraladıkları ve "Gaybubet Evi (Güvenli Ev)" olarak adlandırılan evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde ikamet ettikleri saptandı.

FETÖ üyeleri tarafından kullanılan ByLock adlı gizli haberleşme programını kullandıkları, örgüte ait sohbet faaliyetlerine katıldıkları, kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu, Bank Asya’da hesap hareketliliklerinin olduğu belirlendi. Gözaltına 4 FETÖ üyesi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

