5 Ocak 2018: Şahver Çelikoğlu'nun vefatı (Muallime)

Şahver Çelikoğlu, 1937 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Şahver Hanım, ilk eğitimine daha çocuk yaşlarda anne ve babasının ders ve sohbet meclislerine katılarak başlar. Peygamberimiz (sav)’in hayatını ve peygamberler tarihini babasından; ilmihal bilgilerini de annesinden öğrenir. Daha çocuk yaştayken annesi ona İmam Gazali’nin Eyyühel Veled’ini okur. Okumayı seven ve çok çalışkan olan babası, sabah ve ikindi vakitlerinde sürekli Kur’an okurdu.







Hasib (Sezeri) Efendi’den ve Said Şentürk Efendi’den uzun yıllar (yirmi bir yıl) ders aldı. Özel eğitim ile tefsir, Usûl-ü Fıkıh, Akâid, Hadis, İlâhiyat ve Edebiyat ilimlerini tahsil etti. Hocalarından adı geçen illim dallarında icâzet aldı. 25 yaşlarına geldiklerinde ders vermeye başladı. 1986 yılında abisiyle beraber Hacc’a gitti.



1993 yılında Malhatun Dostluk Çevre ve Kültür Derneğini kurdu. Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği’nin de kurucusudur. Avustralya’da, Amerika’da, İngiltere’de ve dünyanın diğer ülkelerinde yetiştirdiği sayısız talebeleri vardır.







Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ile Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendilerin tedrisinden geçmiş âlime bir hanım olan Şahver Çelikoğlu, M. Es’ad Coşan hocaefendi tarafından da bizzat hadis ve tasavvuf dersleri icazeti almıştı.







Şahver Çelikoğlu Hanımefendi, 5 OCAK 2018 günü tedavi gördüğü hastanede vefat etti. (https://akra.media)

Eserleri:



Sevâd-ı Âzâm (Tarıki Müstakim)

Reddiye, Dîvân-ı Sezâî (Konusunda Türkiye’de ilk çalışmadır), Dîvân-ı Sezâi ile iİgili Araştırma, Güzel Ahlâk Sahifeleri, İslâm’da İbadetler

Nefs Terbiyesi (Kendini Arıtma)

Marifetullah (Allah’ı Bilme)

Muhabbetullah (Allah’ı Sevme)

Âyet ve Hadisler Işığında Esmâü’l Hüsnâ Şerhi (I-II-III-IV-V) cilt

Emâli Şerhi (I-II-III) cilt, Mezhepsizlik Cereyanları, Kırk Hadis Şerhi, Râbıta (Sorular- Cevaplar), İslâm Akaidi (İslam İnanç Esasları)

Şemâil-i Şerif