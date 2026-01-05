  • İSTANBUL
Bildiriye imza atmadılar! Avrupa Birliği’nde Maduro çatlağı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırması ile ilgili yaptığı ortak açıklamaya Macaristan'ın imza atmadığı öğrenildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle ilgili yaptığı ortak açıklamaya Macaristan’ imza atmadı. AB üyesi 26 ülkenin yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumun barışçıl çözüme ulaşılması için tüm aktörlere itidal çağrısı yapıldı. Açıklamada, her koşulda uluslararası hukuk ilkeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uyulması gerektiği kaydedilerek, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu konuda ‘özel sorumluluğu’ olduğu belirtildi. Açıklamada, “AB, Nicolas Maduro'nun demokratik olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanının meşruiyetine sahip olmadığını defalarca belirtmiş ve ülkenin egemenliğine saygı duyarak, Venezuelalıların öncülüğünde barışçıl bir demokrasiye geçişi savunmuştur. Venezuela halkının geleceğini belirleme hakkına saygı duyulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Venezuela halkının iradesine saygı duymanın mevcut krizi çözmenin tek yolu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu kritik dönemde, tüm aktörlerin insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak saygı göstermesi şarttır. Venezuela'da tutuklu bulunan tüm siyasi mahkumlar koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır” denildi.

