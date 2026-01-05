  • İSTANBUL
Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Mücahit Arslan'dan tasfiye edilen terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalar! Gördüğünüz şeyler sembolik, daha büyüğü var

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Venezuela açıklaması! Erdoğan vurgusu dikkat çekti

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

Medyadaki “Kriptolojik” kurgu… Tamer Korkmaz, medyadaki kuklaları ve kuklacıları yazdı! Kimler var kimler!

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Dünya ses çıkarmayınca Trump gözünü 'Grönland'a dikti! O adayı istiyorum

Dünya ses çıkarmayınca Trump gözünü 'Grönland'a dikti! O adayı istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonunun yankıları sürerken hedefine bu kez dünyanın en büyük adası Grönland'ı koydu. 2026 yılının ilk günlerinde Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Grönland'ın ABD ulusal güvenliği için "hayati ve mutlak" bir zorunluluk olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

 

Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak." dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı
Gündem

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, belediye kasasını "özel zevkleri" için kullanması gündeme gündemden düşmüyor. Eski CHP’li Bakan Mehme..
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
