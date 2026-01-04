İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu

Sokaklar Barut Fıçısı: 18 Ölü, Yüzlerce Gözaltı

İran riyalinin serbest düşüşü ve %50’ye dayanan enflasyon, halkı sokağa döktü. Oslo merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü, gösterilerde şimdiye kadar 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 170’den fazla kişinin ise tutuklandığını duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında çocukların ve kadınların olması, ülkedeki öfkeyi daha da tırmandırdı.

Özellikle Kürt ve Lor nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde çatışmaların şiddetlendiği bildiriliyor.

Trump’tan "Hazırız" Mesajı, Tahran’dan Sert Yanıt

Uluslararası arenada en sarsıcı açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, İran yönetiminin orantısız güç kullanmaya devam etmesi halinde ABD ordusunun "yardıma koşacağını" belirterek,

"Silahlarımız dolu ve gitmeye hazırız" çıkışıyla tansiyonu zirveye taşıdı.

Tahran yönetimi ise bu tehdide aynı sertlikte yanıt verdi:

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: "Pervasızca açıklamalar... Nereyi hedef alacağımızı iyi biliyoruz."

Meclis Başkanı Kalibaf: "Bölgedeki tüm Amerikan üsleri artık meşru hedefimizdir."

"Riyal Can Çekişiyor"

Ekonomik tablo, halkın neden sokakta olduğunu özetler nitelikte. Sadece bir yıl önce 650 bin seviyelerinde olan dolar/riyal paritesi, bugün 1,42 milyon seviyesine ulaşarak tarihi bir çöküş yaşadı. Başkent Tahran’da başlayan grevler ve kepenk kapatma eylemleri, dalga dalga tüm eyaletlere yayılmış durumda.

BM'den İtidal, Hamaney’den "Kaos" Uyarısı

Birleşmiş Milletler, Tahran’ı barışçıl gösteri hakkına saygı duymaya çağırırken; İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkın ekonomik taleplerini "haklı" bulduğunu ancak olayların arkasında "dış güçlerin" olduğunu savunarak kaos çıkaranlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise işçi liderleriyle bir araya gelerek yangını söndürmeye çalışıyor.