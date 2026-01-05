Özgür Demirtaş 'modern mandacı' çıktı

Batı hayranlığını her fırsatta dile getiren Demirtaş, bu kez sınırları zorlayarak Kanada, Meksika, Venezuela ve Kolombiya’nın ABD’ye eyalet olarak bağlanması gerektiğini savundu. Milli egemenliği hiçe sayan bu skandal öneri, "küresel güçlerin sözcülüğüne mi soyundu?" sorularını beraberinde getirdi.

Demirtaş, bu radikal fikrinin dünya ekonomisini şahlandıracağını iddia ederken, bağımsız devlet yapılarının hiçe sayılmasını ise "bilimsel nedenlerle" açıklayacağını öne sürdü. Kendi coğrafyasına ve milli değerlere her daim mesafeli duran bu zihniyetin, çözümü tam bağımsızlıkta değil, büyük güçlerin boyunduruğu altına girmekte bulması büyük tepki çekti. Milletin değerlerinden kopuk bu "teslimiyetçi" yaklaşım, sosyal medyada "mandacı zihniyet hortladı" yorumlarına neden oldu.