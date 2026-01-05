  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Mücahit Arslan'dan tasfiye edilen terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalar! Gördüğünüz şeyler sembolik, daha büyüğü var

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Venezuela açıklaması! Erdoğan vurgusu dikkat çekti

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir

Medyadaki “Kriptolojik” kurgu… Tamer Korkmaz, medyadaki kuklaları ve kuklacıları yazdı! Kimler var kimler!
Gündem Özgür Demirtaş 'modern mandacı' çıktı
Gündem

Özgür Demirtaş 'modern mandacı' çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Demirtaş 'modern mandacı' çıktı

Ekonomist kimliğiyle tanınan Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla adeta "modern mandacılık" hayallerini dışa vurdu.

Batı hayranlığını her fırsatta dile getiren Demirtaş, bu kez sınırları zorlayarak Kanada, Meksika, Venezuela ve Kolombiya’nın ABD’ye eyalet olarak bağlanması gerektiğini savundu. Milli egemenliği hiçe sayan bu skandal öneri, "küresel güçlerin sözcülüğüne mi soyundu?" sorularını beraberinde getirdi.

 

Demirtaş, bu radikal fikrinin dünya ekonomisini şahlandıracağını iddia ederken, bağımsız devlet yapılarının hiçe sayılmasını ise "bilimsel nedenlerle" açıklayacağını öne sürdü. Kendi coğrafyasına ve milli değerlere her daim mesafeli duran bu zihniyetin, çözümü tam bağımsızlıkta değil, büyük güçlerin boyunduruğu altına girmekte bulması büyük tepki çekti. Milletin değerlerinden kopuk bu "teslimiyetçi" yaklaşım, sosyal medyada "mandacı zihniyet hortladı" yorumlarına neden oldu.

 

ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!
ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!

Dünya

ABD ordusundan narko-teröre füzeli darbe: 2 terörist öldürüldü!

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 terörist paketlendi
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 terörist paketlendi

Yerel

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 terörist paketlendi

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23