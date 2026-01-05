  • İSTANBUL
Gündem

Venezuela'da yeni dönemden "teslimiyet" sinyali! Maduro'nun yerine atanan Rodriguez'den Beyaz Saray'a: Gelin birlikte çalışalım!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Venezuela'da yeni dönemden "teslimiyet" sinyali! Maduro'nun yerine atanan Rodriguez'den Beyaz Saray'a: Gelin birlikte çalışalım!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD baskınıyla alıkonulup New York'a götürülmesinin ardından sular durulmuyor. Ülkede boşalan koltuğa "geçici devlet başkanı" sıfatıyla oturan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, göreve gelir gelmez uluslararası dengeleri sarsacak bir hamle yaptı. Rodriguez, yıllardır "emperyalist güç" olarak nitelendirdikleri Washington yönetimine zeytin dalı uzatarak, ABD hükümetine açık bir iş birliği çağrısında bulundu.

Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı.

Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi.

 

Rodriguez, Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

ABD hükümetini işbirliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

 

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

 

- Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Şüpeci

Hırsız kowboy dedi denizde sizi boğmamı istemiyorsanız, gelin benim gibi yılana sarılın... onlardan seçilmişi de helin sarılalım dedi
