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Dünya İsviçre’de şüpheli ölüm! Türk mühendis için harekete geçildi
Dünya

İsviçre’de şüpheli ölüm! Türk mühendis için harekete geçildi

İsviçre’de Microsoft firmasında çalışan 26 yaşındaki bilgisayar mühendisi Selçuk Copkayaoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Genç mühendisin ölümü İsviçre polisi tarafından şüpheli görülünce soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:21:00 -
İsviçre’de şüpheli ölüm! Türk mühendis için harekete geçildi

Aslen Akyazı Yuvalak Mahallesi'nden olan İngiltere'de Bilgisayar Mühendisliği tahsilini bitirdikten sonra İsviçre'de dünyaca tanınmış Micrasoft firmasında çalışan 26 yaşındaki Selçuk Copkayaoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Microsoft firmasında önemli görevlerde bulunan Selçuk Copkayaoğlu'nun ölümünü şüpheli bulan İsviçre polisi olay hakkında geniş çaplı inceleme başlattı. Copkayaoğlu'un cenazesi gece uçağıyla Türkiye'ye getirilip Akyazı'ya bağlı Yuvalak Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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