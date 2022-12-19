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Dünya İsviçre televizyonu haberleştirdi: Türkiye kurtardı
Dünya

İsviçre televizyonu haberleştirdi: Türkiye kurtardı

İsviçre televizyonu Yunanistan'ın Ege'de göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin kurtarma operasyonuna şahit oldu. İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI, Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin bu göçmenleri hayatta tuttuğu kurtarma operasyonunu haberleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:04:00 -
İsviçre televizyonu haberleştirdi: Türkiye kurtardı

İsviçre'de İtalyanca yayın yapan resmi radyo ve televizyon kurumu RSI News'te yer alan haberde ve görüntülerde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen iki can salındaki 27 düzensiz göçmenin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alınarak kurtarılmasına yer verildi.

Yunanistan'da 2019'dan bu yana göçmenlere yönelik muamelenin değiştiğine ilişkin durumu yetkililerden alınan "2019'dan bu yana Yunanistan'da müzik değişti" ifadelerine dayandırarak aktaran RSI News, "Kiryakos Miçotakas'in Başbakan olmasından bu yana, düzensiz göçün kontrolü ve buna bağlı kurtarma faaliyetleri bağlamında önceki döneme damgasını vuran iletişim ve işbirliği bozuldu." ifadelerini kullandı.

Haberde konuya ilişkine görüşüne yer verilen yetkilinin, Yunanistan'ın, kontrolden kaçan küçük göçmen teknelerini reddederek (geri iterek), hatta çoğu zaman onlara karşı şiddet içeren yöntemler kullanarak, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini açıkladığı kaydedildi.

Yunanistan'ın kara sularında yakaladığı 27 düzensiz göçmeni, lastik botlarda gece vaktinde Türk kara sularına bıraktığı belirtilen haberde, Türk mürettebatın göçmenleri güvenli bir noktaya götürdüğü anlatılıyor.

Haberde, düzensiz göçmenlerin hepsinin Filistinli, çoğunun 30 yaş altı ve 24'ünün erkek, 3'ünün kadın olduğu bertildi.

Türk mürettebatı tarafından kurtarılan göçmenlerden biri, Arapça ile İngilizce olarak, Yunan askerlerinin, iki arkadaşını tartaklayarak denize attığını anlattı.

Olayın ardından Türk devriyeleri tarafından bölgede yapılan detaylı aramada, 3 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve birinin durumun çok ağır olduğu kaydedildi.

Gece boyunca Türk mürettebatının gerçekleştirdiği diğer devriyelerde, Yunanistan tarafından geri itilen 30 kişinin daha kurtarıldığı aktarıldı.

Düzensiz göçmenlere kurtarılmalarının ardından su, yiyecek ve battaniye verildi.

16 Kasım 1994'ten beri yürürlükte olan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS), bu sözleşmeyi onaylayan devletlerin (AB ülkeleri dahil 158 devlet), tehlikede olan tekneleri ve insanları kurtarmasını gerektiğine ilişkin maddeye de haberde atıfta bulunuldu.

Datça'da yaşandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 1 Aralık'ta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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