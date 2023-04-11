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Dünya İsviçre Dışişleri Bakan Cassis, Küba'ya ziyarette bulundu
Dünya

İsviçre Dışişleri Bakan Cassis, Küba'ya ziyarette bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-11 06:42:00 -
İsviçre Dışişleri Bakan Cassis, Küba'ya ziyarette bulundu

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, mevkidaşı Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile görüşmek üzere bu ülkeye ziyarette bulundu.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Havana'da bir araya gelen bakanların iki ülke arasındaki bağları, bölgesel ve uluslararası düzeydeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Küba'nın her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunduğu "ekonomik, ticari ve mali ambargoyu kınayan" karara verdiği destek nedeniyle İsviçre Federasyonuna teşekkür ettiği ifade edildi.

Ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, "Karşılıklı çıkarların olduğu tüm alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeyi sürdürme iradesi onaylandı." ifadesine yer verildi.

Twitter hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaşan Rodriguez, "İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile resmi görüşmelerde, 120 yıllık kesintisiz diplomatik ilişkilere dikkati çekiyoruz. Ekonomik-ticari alanda iş birliği bağlantılarının ve fırsatlarının geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Toplantıya, İsviçre Konfederasyonu Federal Dışişleri Bakanlığı Amerika Direktörü Mirko Giuliett, İsviçre Konfederasyonunun Küba'daki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Mauro Reina, Küba Çok Taraflı İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Genel Müdürü Rodolfo Benitez Verson, Avrupa ve Kanada direktörü Gisela García Rivera olmak üzere çok sayıda üst düzey kişi katıldı.
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