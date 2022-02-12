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Dünya İsveç'ten çarpıcı NATO açıklaması: İstemiyoruz!
Dünya

İsveç'ten çarpıcı NATO açıklaması: İstemiyoruz!

İsveç Dışişleri Bakanı Karin Wallensten, Politico gazetesine demecinde, Ukrayna çevresindeki durumun İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki tutumunu etkilemediğini ve ülkenin ittifaka katılmak istemediğini, ancak Stockholm'ün bu blokla işbirliği yapma taraftarı olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 16:34:00 -
İsveç'ten çarpıcı NATO açıklaması: İstemiyoruz!

İsveç Dışişleri Bakanı Karin Wallensten, “Böyle bir durumda, istikrar ve öngörülebilirlik her zamankinden daha önemli. Güvenlik politikamız açık. İyi ve güçlü bir NATO ortağı olmak istiyoruz, ancak ittifaka katılmayı düşünmüyoruz” dedi.

Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.

Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.

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