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Gündem İsveç'teki teröristler titremeye başladı! "Korkuyoruz" deyip ağladılar
Gündem

İsveç'teki teröristler titremeye başladı! "Korkuyoruz" deyip ağladılar

Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya'ya imzalattığı terör mutabakatı İsveç'te yaşayan PKK/YPG'li ve FETÖ'cü teröristlerin paniklemesine neden oldu. İsveç basınına konuşan PKK/YPG'liler, Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 08:57:00 -
İsveç'teki teröristler titremeye başladı! "Korkuyoruz" deyip ağladılar

İsveç'te yayınlanan The Local'e konuşan Sol Parti Milletvekili ve PKK destekçisi Yekbun Alp mutabakat metnindeki ifadelere çok şaşırdığını belirtti. Alp, "Sabahın üçünden bu yana telefon yağıyor. Beni arayan Kürtler korku içinde bu ifadelerin ne anlama geldiğini soruyor. Birçok insan Türkiye'ye iade yönünde olası bir listede adı geçip geçmediğini merak ediyor" dedi. Alp, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Dagens Nyheter'a da "İsveç'teki Kürtler arasında giderek artan büyük bir huzursuzluk var" diye konuştu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; PYD'nin İsveç'teki sözde temsilcisi Şiyar Ali ise Dagens Nyheter'a konuştu: "Türkiye'ye iadeler başlarsa bu neye göre yapılacak? Kimin terörist olduğuna hangi kurum karar verecek? Bu bölüm açık değil ve bu beni korkutuyor."

FETÖ'nün ülkedeki üst düzey ismi olan ve Nordic Monitor sitesinden Türkiye düşmanlığına devam eden Levent Kenez ise "Türkiye tarafından terörist olarak suçlandığım zaman şaşırmadım" dedi. PKK'nın şehir yapılanmasında KCK'nın sözde üst düzey yöneticisi Ragıp Zarakolu ise "Bu anlaşma Türkiye sınırları dışında barış içinde yaşayan Türk ve Kürt muhaliflere zarar verici bir tür taciz olarak görülmeli. İsveç'e güvenim güçlü" açıklamasında bulundu.

Türkiye aleyhine konuşmalarıyla gündeme gelen PKK yanlısı gazeteci Kurdo Baksi ise Dagens Nyheter'e konuştu; 1980'li yıllarda İsveç'te emniyet güçlerinin terör yandaşı olanları toplayarak Türkiye'ye iade ettiği günler olduğu yönünde propagandada bulundu. Baksi, "1980'lerdeki bu kabusun tekrar etme olasılığı yüzünden uyuyamayacak kadar üzgünüm" dedi. İsveç'te parlamenter olan İran'daki terör örgütü Komala'nın eski gerillası Emine Kakabave ise "Türkiye ile NATO anlaşması İsveç için üzücü bir gündür" diye konuştu.

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Yorumlar

Beter olsunlar bu terörist şeytanları

Beter olsunlar Türkiyeye hainlik yapanların hepsi bedelini ödemek zorundalar

HİZİPSAVAR

sabah işine akşam evine giden rızkını kazana biri neden korksun ki demek bir yaptıkalrı var ve bunun hesabını vermeyeceklerinimi zannediyorlar.
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