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Dünya İsveç'te NATO'ya giremezsek korkusu
Dünya

İsveç'te NATO'ya giremezsek korkusu

İsveç hükümetinin terör örgütleri ile ilişkileri, ülke medyasında geniş yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 03:31:00 -
İsveç'te NATO'ya giremezsek korkusu

İsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile ilgili tartışmalar devam ederken ülke medyası, İsveç hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG ile iş birliğini mercek altına aldı. İsveçliler de sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusundaki tartışmalar devam ederken, Expresen Gazetesi, İsveç başbakanı ile terör örgütü PKK/YPG’ye desteği ile bilinen bir milletvekilinin ilişkisine yer verdi.

Gazete, mevcut İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un, başbakan olabilmesi için parlamentodan yeterli oyu, terör örgütü destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma sayesinde aldığına dikkati çekti.

Haberde bu durumun Türkiye’nin gözünden kaçmadığı belirtildi.

İsveçliler ise sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi

İsveç’in Dagens industri gazetesi de, Sosyal Demokratlar partisi ile Kakabaveh arasında kriz çıktığını duyurdu.

İsveçliler ise sosyal medyada hükümetin politikalarını eleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, NATO üyeliği gerçekleşmezse, bunun sorumlusunun İsveç hükümeti olacağı vurgulandı.

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