  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsveç'te Müslüman öğrenciye büyük alçaklık!
Dünya

İsveç'te Müslüman öğrenciye büyük alçaklık!

İsveç'te bir mülteci okulunda eğitim gören Müslüman kıza sinirlenen öğretmen, öğrencinin üzerine yürüyerek bağırdı ve yüksek sesle erkek cinsel organın ismini okumaya zorladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 12:51:00 -

İsveç'te bir mülteci okulunda eğitim gören müslüman kıza öğretmen tarafından zorbalık yapıldı. Öğretmen mülteci kıza yüksek sesle erkek cinsel organın ismini okumaya zorladı.

Sinirden kendisini kaybeden öğretmen masayı tokatlayarak "Adı ne? Hadi ama, ne kadar zamandır İsveç'te yaşıyorsun?" diye bağırmaya başladı. Bu skandal anlar ise başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Bu anlar yaşanırken öğrenci korkar ve sınıftan ayrılmak ister fakat öğretmen ona da bağırarak sınıfta kalmasını söyler sonrada kapıyı öğrenciler çıkmaması için kilitler.

Cinsel organını müslüman öğrenciye söyletmek için baskı yapan öğretmen izine ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: svt.se

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bunda ne var

Öğretmen öğrenciye muhtemelen biyoloji dersinde bir şey öğretiyor. Kendi cinsel organını mı tutturmuş, kitapta yazan ismi söyle demiş.
  • Yanıtla

Alan

Din ve inanc ozgurlugunu savunan birisi olarak soyleyebilirimki. Turkiye devleti ve insani kadar hosgorulu baska bir memleket gormedim. Yok ta zaten. Ne mutlu bu topraklarda dogduguma
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay