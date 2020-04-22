İsveç’te maske dikip ücretsiz dağıtan Iraklılar sosyal medyada kahraman ilan edildi

İsveç’te gönüllü olarak yüz maskesi dikip ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtan Iraklılar kahraman ilan edildi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de gönüllü olarak evinin altını atölyeye çeviren Irak vatandaşı Khalid AL-Alwani, ürettikleri yüz koruyucu maskeleri, hastanelere, kamu kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz maske gönderen AL-Alwani ve arkadaşları sosyal medyada İsveçliler tarafından kahraman ilan edildi.

İsveç’e 11 yıl önce Bağdat’tan geldiğini söyleyen AL-Alwani, Irak’ta dizayncı olarak çalıştığını İsveç’e geldikten sonra hasta bakıcılığı eğitimi alıp bu alanda çalıştığını kaydetti. Maske dikimine geçen ay başladıklarını aktaran AL-Alwani, ’’Korona krizi çıktıktan sonra İsveç’te koruyucu yüz maskesi eksikliği dikkatimi çekti. Bundan dolayı da evimin altını atölyeye çevirerek ihtiyaç sahiplerine yüz maskesi dikip göndermeye başladık’’ dedi.

6 kişiyle gönüllü çalıştıklarını anlatan AL-Alwani, ’’Biri Suriyeli, 5 Iraklı arkadaş gönüllü olarak bu yüz maskelerini dikip, ücretsiz olarak ihtiyacı bulunan sağlık personeline, yaşlı evlerine, cami, kilise ve havralara gönderiyoruz. Sosyal medyada kampanya başlattık, Bize sosyal medyadan ulaşanlar, adreslerini ve ne kadar yüz maskesi istediklerini yazıyorlar biz de onlara ücretsiz olarak posta ile gönderiyoruz” dedi. İnsanlık için böyle bir inisiyatif aldıklarını sözlerine ekleyen AL-Alwani, ’’Korona krizinde sadece insanlığımızı göstermek istedik, insanların rengi, dini, etnik kökeni hiç önemli değil. Bu yüzden kim bizden koruyucu maske isterse gönderiyoruz’’ dedi.