  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsveç’te maske dikip ücretsiz dağıtan Iraklılar sosyal medyada kahraman ilan edildi

İsveç’te gönüllü olarak yüz maskesi dikip ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtan Iraklılar kahraman ilan edildi.

2020-04-22 16:11:17 -
İsveç’te maske dikip ücretsiz dağıtan Iraklılar sosyal medyada kahraman ilan edildi

İsveç’te gönüllü olarak yüz maskesi dikip ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtan Iraklılar kahraman ilan edildi.


İsveç’in başkenti Stockholm’de gönüllü olarak evinin altını atölyeye çeviren Irak vatandaşı Khalid AL-Alwani, ürettikleri yüz koruyucu maskeleri, hastanelere, kamu kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz maske gönderen AL-Alwani ve arkadaşları sosyal medyada İsveçliler tarafından kahraman ilan edildi.


İsveç’e 11 yıl önce Bağdat’tan geldiğini söyleyen AL-Alwani, Irak’ta dizayncı olarak çalıştığını İsveç’e geldikten sonra hasta bakıcılığı eğitimi alıp bu alanda çalıştığını kaydetti. Maske dikimine geçen ay başladıklarını aktaran AL-Alwani, ’’Korona krizi çıktıktan sonra İsveç’te koruyucu yüz maskesi eksikliği dikkatimi çekti. Bundan dolayı da evimin altını atölyeye çevirerek ihtiyaç sahiplerine yüz maskesi dikip göndermeye başladık’’ dedi.


6 kişiyle gönüllü çalıştıklarını anlatan AL-Alwani, ’’Biri Suriyeli, 5 Iraklı arkadaş gönüllü olarak bu yüz maskelerini dikip, ücretsiz olarak ihtiyacı bulunan sağlık personeline, yaşlı evlerine, cami, kilise ve havralara gönderiyoruz. Sosyal medyada kampanya başlattık, Bize sosyal medyadan ulaşanlar, adreslerini ve ne kadar yüz maskesi istediklerini yazıyorlar biz de onlara ücretsiz olarak posta ile gönderiyoruz” dedi. İnsanlık için böyle bir inisiyatif aldıklarını sözlerine ekleyen AL-Alwani, ’’Korona krizinde sadece insanlığımızı göstermek istedik, insanların rengi, dini, etnik kökeni hiç önemli değil. Bu yüzden kim bizden koruyucu maske isterse gönderiyoruz’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı