  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

İsveç’te korona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

İsveç’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden 63 yaşındaki Döndü Karan başkent Stockholm’de defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:59:54 -
İsveç’te korona virüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi

İsveç’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden 63 yaşındaki Döndü Karan başkent Stockholm’de defnedildi.


Uzun süredir İsveç’te yaşayan ve aslen Konya’nın Kulu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Döndü Karan, 2 ay önce yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. 63 yaşındaki Karan’ın hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Stockholm’deki Flottsbro Müslüman mezarlığında cenaze namazı kılınan Karan’ın naaşı dualarla toprağa verildi.


"Gurbeti iki kez yaşadık"


Korona virüsten hayatını kaybeden Döndü Karan’ın eşi Hasan Karan, cenazeyi Türkiye götüremedikleri için gurbetin acısını ikinci kez yaşadıklarını ifade etti. Cenazelerin Türkiye kargoyla gittiğini fakat yakınların gidemediğini belirten Hasan Karan, "Çocuklarım, gelinlerim ve akrabalarımın büyük kısmı İsveç’te yaşıyor. Korona virüs nedeniyle şartlar belli. Cenaze gidiyor ama yakınları gidemiyor. Bu yüzden eşimin defin işleminin burada yapılmasına karar verdik" dedi.


İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, 10 milyon nüfuslu İsveç’te korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 529’a, toplam vaka sayısı ise 25 bin 582’ye yükseldi.


Öte yandan, İsveç’te Covid-19 salgınında 23 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı