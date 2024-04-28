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Gündem

İsveç’te KADIN KILIĞINA GİRMİŞ BİR ŞEYTAN polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 12:45:00 -

Avrupa'da 'polis koruması eşliğinde' Kur'an-ı Kerim yakma alçaklığına bir yenisi daha eklendi. Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin merkezi haline gelen İsveç'in başkenti Stockholm'de Jade Sandberg isimli bir kadın, polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı üzerine Haç tuttu.

Avrupa'da 'polis koruması eşliğinde' Kur'an-ı Kerim yakma alçaklığına bir yenisi daha eklendi.

KUR'AN YAKMAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEVRAT YAKMAK YASAK

Daha önce de defalarca Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına “ifade özgürlüğü” bahanesiyle” müsaade eden İsveç, İsrail elçiliği önünde Tevrat yakılmasına mani olmuştu.

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Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya ödül gibi muamele! Serbest bırakıldı!

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