İsveç Yüksek Mahkemesi FETÖ'cü hainin iadesini durdurdu! Kırk dereden su getirdiler...

2018'de İsveç'te oturum izni alan FETÖ'nün Afganistan sorumlusunun Türkiye'ye iade süreci, İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu.

Türkiye, FETÖ'cü hainin iade talebinde, zanlının ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'da hesabının bulunması ve yine FETÖ'nün vakıflarına üye olması delillerini göstermişti.

Kırk dereden su getirdiler!

İsveç Yüksek Mahkemesi, Afganistan'dayken FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'a ait bir okulun müdürü olarak çalışan şahsın iadesinin önünde engeller olduğunu açıkladı.

Savcılık tarafından, çifte suçluluk şartının yerine getirilmemesi gerekçesi ile şahsın iadesine karşı çıkılırken, İsveç Yargıtayı da FETÖ'cü zanlının, Gülen okulunda yalnızca yasal eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme, FETÖ'cü teröristlerin kullandığı ByLock uygulamasının herkes tarafından indirilebileceği gerekçe göstererek, "Türkiye şahsın bu uygulamayı ne şekilde yasadışı amaçlarla kullandığını belirtmedi" açıklaması yaptı.

Mahkeme öte yandan zanlının Bank Asya hesabından suç teşkil eden bir işlem yapmadığını da öne sürdü. İsveç Yüksek Mahkemesi, sunduğu gerekçelerle şahsın Türkiye'ye iadesini durdurdu.

Yaşanan süreci değerlendiren İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin 2019'dan bu yana 16 kişiyi İsveç'ten talep ettiğini belirtirken, "Bunlardan 9'u İsveç'te olmadığı için talep geri çekildi. Yargıtay bunlardan 4'ünün iade edilmemesi gerektiğine karar verdi, 3 kişi de iade edildi." dedi.