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Dünya İsveç: Yeni terör yasası Türkiye'yi ikna etmeli
Dünya

İsveç: Yeni terör yasası Türkiye'yi ikna etmeli

Yeniakit Publisher
2023-06-01 08:17:00 -
İsveç: Yeni terör yasası Türkiye'yi ikna etmeli

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, bu hafta yürürlüğe girecek olan yeni terörle mücadele yasasının 'Türkiye'yi NATO vetosunu geri çekmeye ikna etmesi gerektiğini" söyledi.

Billstrom, "Bu yeni mevzuat, halihazırda mevcut olan terörle mücadele mevzuatımızdaki bir boşluğu kapatacak. İsveç daha önce bir terör örgütüne katılımı yasaklamamıştı. Şimdi bunu yapacağız." dedi.

Yeni yasanın İsveç'in Madrid'de verdiği taahhütleri tamamladığını belirten Billstrom, yeni düzenlemenin yasadışı gruplara toplantı düzenlemeyi, lojistik ya da mali yardım sağlamayı ve hatta yiyecek vermeyi yasadışı hale getireceğini kaydetti.

Ancak yasanın geniş kapsamının İsveç'te ifade özgürlüğü ve diğer temel hakların ihlal edilip edilmeyeceği konusunda endişelere yol açtığı belirtiliyor.

Bu hafta Oslo'da yapılacak NATO toplantısının hızlı bir katılımın gerekliliğinin altını çizeceğini umduğunu söyleyen Billstrom, "İsveç'in NATO ailesine kabul edildiğine ve Vilnius'tan önce üye olmamızın beklendiğine dair net mesajların çıkmasını bekliyorum" dedi.

Stockholm yönetimi, bu yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak ittifak zirvesi öncesinde NATO üyeliğine yeşil ışık yakmaya ikna edeceğini umuyor.
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Billstrom iki ülkenin Madrid süreci çerçevesinde bir araya geleceğini hatırlattı.

İsveç'in "teröristleri barındırdığını" belirten Ankara, NATO üyeliğine onay için güvenlik kaygılarının karşılanması gerektiğini savunuyor.

İsveç'in NATO üyeliğini desteklemesi için ABD'den de mesajlar alan Türkiye, bu konudaki politikasını değiştirmedi.

Ankara, son olarak İsveç'in Türkiye'deki seçimler sırasında Stockholm'deki parlamento binasına PKK bayrağı asan kişileri yargılamasını istiyor.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın geçtiğimiz yıl Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO üyeliği için başvuruda bulundu. Finlandiya Nisan ayında ittifaka katıldı.

Kaynak: Euronews

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Yorumlar

havva BULUT

akit sayende dolar zenğini olcaz iyi algı yaptın vatan kuran dedin garip ak parti halk algıya inandı sayende dolarla zenğin olcaz 6 ay sonra dolar 30 olcak görecen gerçi sende iyi biliyon Ali Karahasanoğlu sayende zenğin olcaz ALLAH razı olsaun dicem ama günaha gireriz garip halk saf temiz inandılar zenğin insanlar sayende iyice zengin olcak ali algıları daha fasla yap 5 sene deyip geçme oda gelir günlük değil algıya dakka dakkasına lgı yap aman akit gerçi garip halkın bankadan hacizleri var bunalımda onların vabelide var o da ayrı mesele en büyük günahı senin ali devamlı algıyı sen yaptın bizlik 1 şey yok ali avrupa vize vermiyor gündeme falan getirme getirirsen çözülür dolar düşer ozaman sen görmezden gel duyma görme boşver ali vatan kitap de algıyı devam et ali yorumuda gizle yanlıslık koyarsın halk uyanır aman gizle yorumu

adil

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