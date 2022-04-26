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Dünya İsveç ve Finlandiya'dan Rusya'yı kızdıracak 'NATO' hamlesi!
Dünya

İsveç ve Finlandiya'dan Rusya'yı kızdıracak 'NATO' hamlesi!

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesi üzerine aynı anda NATO'ya katılmak için adımlarını hızlandırdı. İki İskandinav ülkesinin mayıs ayında NATO'ya üye olmak istediklerini birlikte duyurmak istedikleri bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 12:23:00 -
İsveç ve Finlandiya'dan Rusya'yı kızdıracak 'NATO' hamlesi!

Finlandiya'nın Iltalehti gazetesi, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın, 16 Mayıs tarihinde bir araya gelip ittifaka üyelik için başvuruyu duyuracağını yazdı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Iltalehti gazetesindeki haber için yorum yapmayı reddetti. Ancak iki ülkenin benzer tercihlerde bulunması gerektiği görüşünü yineledi.

İsveç medyasında da benzer bir haber çıktı

İsveç'in Aftonbladet gazetesi de Stockholm ve Helsinki yönetimlerinin NATO kararını aynı anda ilan edeceğini aktardı. Aftonbladet'e konuşan kaynaklar, ABD ve İngiltere'nin Rusya tehdidine karşı İsveç'e askeri mevcudiyetlerini artırma ve başvuru sürecinde güçlü şekilde politik destek sözü verdiğini söyledi.

Moskova, iki ülkenin üyeliğini tehdit olarak görüyor

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Baltık bölgesine nükleer silahlar konuşlandıracağını duyurmuştu. Moskova, daha önceki açıklamalarında da iki ülkenin NATO üyeliğinin sonuçları olacağını kaydetmişti.

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