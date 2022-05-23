İsveç televizyonuna "Devletiniz teröre desteği kessin" röportajı
Gazeteci yazar Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonu SVT'ye röportaj vererek Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkma nedenlerini anlattı.
YENİ AKİT ANKARA
"Bir terör örgütüne destek vererek başka bir terör örgütüyle savaşmazsınız" ifadelerini kullanan gazeteci yazar Hilal Kaplan, İsveç hükümetinin meşru ülkelerle gayri meşru ve devlet dışı aktörler arasında seçim yapması gerektiğini vurguladı.
Programda, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği açık desteği anlatan Kaplan, İsveçli bakanlara terör örgütü üyeleriyle temaslarını kesme çağrısında bulundu.
Röportajda, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmatın yanı sıra maddi desteğinin de belgelerle kanıtlı olduğunu vurgulayan Hilal Kaplan, terör örgütünün kanlı eylemlerine dair kareleri de paylaştı.