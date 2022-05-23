  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsveç televizyonuna "Devletiniz teröre desteği kessin" röportajı
Gündem

İsveç televizyonuna "Devletiniz teröre desteği kessin" röportajı

Gazeteci yazar Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonu SVT'ye röportaj vererek Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkma nedenlerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:02:00 -
İsveç televizyonuna "Devletiniz teröre desteği kessin" röportajı

 YENİ AKİT  ANKARA 

"Bir terör örgütüne destek vererek başka bir terör örgütüyle savaşmazsınız" ifadelerini kullanan gazeteci yazar Hilal Kaplan, İsveç hükümetinin meşru ülkelerle gayri meşru ve devlet dışı aktörler arasında seçim yapması gerektiğini vurguladı.

Programda, İsveç’in terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği açık desteği anlatan Kaplan, İsveçli bakanlara terör örgütü üyeleriyle temaslarını kesme çağrısında bulundu.

Röportajda, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve mühimmatın yanı sıra maddi desteğinin de belgelerle kanıtlı olduğunu vurgulayan Hilal Kaplan, terör örgütünün kanlı eylemlerine dair kareleri de paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fsm

Bu ..... mi pkk ya karşı Türkiye adına isveçte röportaj veriyor. Attığın tweetleri unutmadık  

Dilara

Bu kim?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay