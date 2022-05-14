İsveç bu şerefsizliği ne zaman durduracak? Polis korumasında yüce Kur'an'ı yakan Danimarkalı alçak durmuyor!

Rasmus Paludan, Müslümanlara yönelik hadsiz saldırılarını sürdürüyor.

Kurşun geçirmez zırhlı araçla ve polis korumasında Stockholm'ün Husby Mahallesi'ne getirilen Danimarkalı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Başkanı Paludan, Kur'an-ı Kerim yakarak yüce dinimiz İslam ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret etti.

Anadolu Ajansı, aktardığı haberinde, Paludan'ı olay sırasında yaklaşık 100 polisin koruduğunu yazarken, İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan (SEPO) 10 sivil polisin de yakın koruma sağladığı belirtildi.

7 bölgede aynı alçaklık!

Ardından Türklerin yaşadığı Hallunda Mahallesi'ne polis eşliğinde bir konvoyla götürülen Paludan, burada da bir Türk lokantasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Lokantanın sahibi Osman Demir, Paludan'a tepki gösterip yumurta atınca, polisler, Demir'e copla saldırdı ve lokantasını kapattırdı.

Öte yandan Paludan'a tepki gösteren 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

12 Mayıs'tan beri İsveç'te bulunan Paludan, Müslümanların yaşadığı 7 bölgede polis koruması ile provokasyonunu sürdürüyor.

Resmi çalışmalar için Stockholm'de bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Paludan'ın provokasyonlarını kınadı.

Gülaçar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Müslümanların kutsallarına hakaret edilerek, aşağılanarak aşırı sağcı bu siyasetçiye prim verilmemesini öneriyoruz. Sadece bizim kutsalımız değil bütün dinlerin kutsallarına da bu şekilde davranılmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

AK Parti Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de şöyle konuştu:

İsveç'te Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğümüzde Kur'an-ı Kerim yakılma provokasyonuna ifade özgürlüğü çerçevesinde değil inanca saygı gösterilmesi gerektiği yönünden bakılması gerektiğini hatırlattık. Adalet Bakanlığı yetkilileri de bununla ilgili çok tepki geldiğini bu tepkiler doğrultusunda farklı bir anlayışa geçileceğini belirttiler. Bunun yanı sıra İsveç Meclisi Adalet Komisyonu üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik. Burada her partiden milletvekili vardı. Onlara da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının yanlış olduğunu ifade ettik. Onlar da olaya ifade özgürlüğü açısından bakıyorlar fakat görüşmelerimiz sonucunda onlar da bir noktaya geldiler. İnşallah İsveç'te bu noktada ciddi bir çalışma yapılır ve kutsala saygısızlığın ifade özgürlüğüne girmemesi gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz.