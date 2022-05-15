İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK açıklaması

Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.