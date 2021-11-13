İsveç destekli Kaos GL sapkınlık çalışmalarına ara vermiyor! 'LGBTİ'li bireyler iş yerlerinde kendini saklamak zorunda'

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İsveç'ten fonlanan Kaos GL ile Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi kamu ve özel sektörde çalışan eşcinsel sapkınlara ilişkin bir araştırma yaptı.

"Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ'ların Durumu" ve "Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ'ların Durumu" başlıkları ile hazırlanan raporu eşcinsel sapkınların propoganda aracı Kaos G.L yayımladı.

İsveç fonluyor, Kaos GL çalışıyor

Eşcinsel sapkınlığı topluma yaymayı hedefleyen Kaos GL, eşcinsellerin kendilerini gizlediklerinden, toplumda rahatça sapkın olduklarını açıklayamamalarından şikayet etti.

Kaos GL, araştırmanın sonuçlarını şöyle aktardı:

"LGBTİ çalışanlarının sadece yüzde 10’u işe alım sürecinde açık davranabiliyor. Ayrımcılığa uğrama ve başvurunun kabul edilmemesi korkusu; cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet özelliğini saklamaya zorluyor.

221 kişinin katıldığı kamu araştırması sonuçlarına göre ise kamu çalışanı LGBTİ+’ların yüzde 94’ü işyerinde kapalı davranmak zorunda bırakılıyor. Raporda işyerinde açık olamamanın kendisinin de bir ayrımcılık olduğu vurgulanıyor. Rapora göre kamu çalışanı LGBTİ+’ların yüzde 82’si ya doğrudan ayrımcılıkla karşılaşıyor ya da kimliğini gizlemek zorunda kalarak ayrımcılığa maruz bırakılıyor."