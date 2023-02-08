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Dünya İsveç, bu kez alçaklığa izin vermedi
Dünya

İsveç, bu kez alçaklığa izin vermedi

İsveç polisi, başkent Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eyleme bu kez izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 20:05:00 -
İsveç, bu kez alçaklığa izin vermedi

İsveç'in başkenti Stockholm'de polise, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eylem için başvuru yapıldı.

Stockholm polisi, söz konusu çirkin eyleme, "ulusal güvenliğe yönelik ciddi tehditlere neden olabileceği" nedeniyle izin vermedi.

Stockholm Polis Sözcüsü Ola Österling yaptığı açıklamada, İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO ile provokatif eylem konusunda iletişime geçildiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı son eylemlerin ardından İsveç'e yönelik tehdit tablosunun değiştiğini aktardı.

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı.

Paludan'ın çirkin eylemine tüm dünya tepki göstermiş, birçok ülkede protestolar düzenlenmişti.

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