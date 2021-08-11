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Ekonomi ISUBÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

ISUBÜ öğretim üyesi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 21 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:02:00 -
ISUBÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını, 25.08.2021 tarihinin mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitenin https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Adayların çevrimiçi (online) başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra, Profesör ve Doçent adayları 1 adet CD/DVD/USB, Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 adet CD/DVD/USB’yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar Üniversitenin https://ik.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıklandığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

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